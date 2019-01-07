Gaziantep Okul Yolunda Otobüsün Çarptığı Liseli Nehir Öldü
Okul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir öldüGaziantep'te, okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi NehirCan Gedik (15), yolun karşısına geçmek isterken, halk otobüsününçarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Okul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir öldü
Gaziantep'te, okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi Nehir
Can Gedik (15), yolun karşısına geçmek isterken, halk otobüsünün
çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Alleben Mahallesi'nde meydana geldi.
Bayraktar Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Nehir Can Gedik,
okula gitmek üzere evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen
Gedik'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 H 0260 plakalı halk
otobüsü çarptı. Kazada liseli kız, ağır yaralandı. Kazayı
görenlerin haber vermesiyle olay yerine, sağlık ekibi ve
güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, liseli Nehir'i
ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Nehir Can Gedik, acil
serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Liseli kızın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun
morguna götürüldü. Anne- babasının ayrı olduğu öğrenilen Nehir
Can Gedik'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere
yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.