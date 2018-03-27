Gaziantep 'Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi'ne Tepki

'Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi'ne tepki

Gaziantep'te Eğitim Bir-Sen Şubesi, son dönemlerde öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek tepki gösterdi.

Balıklı Pakı'nda 'Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi Taslağı' ve 'Öğretmenlerin Şiddete Maruz Kalmalarıyla' ilgili düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, şunları söyledi Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek 'Performans Değerlendirme Sistemi Taslağı'na ilişkin itirazlarımızı haykırmak bazısı ölümle sonuçlanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir araya geldik. Ekim 2017 tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu'nda pilot illerde uygulaması başlatılan, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan, 'Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi'nin pilot illerdeki uygulanmasına son verme hususunda hükümet tarafı ile görüşülmüş olmasına ve konunun imza altına alınmasına rağmen böyle bir taslağın hazırlanması. Bakanlığın attığı imzanın gereğini yerine getirmekten imtina ettiğini göstermektedir.

Basın açıklaması, katılanların ellerindeki dövizlerle bir süre slogan atmasının ardından sona erdi.