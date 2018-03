Gaziantep Öğrencilerden Türk Bayrağı Koreografisi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek için dev Türk bayrağı koreografisi hazırlarken, şehitlerin isimleri yazılı beyaz balonları uçurdu.

Cumhuriyet Ortaokulunda 200 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin Afrin'de Türk bayrağı dalgalandırarak sağladıkları barışa destek amacıyla 'Bayrak' adlı şiir eşliğinde okulun bahçesinde kartonlarla dev Türk bayrağı oluşturdu. Koreografide ayrıca Türk Bayrağının altına 'Yanınızdayız' yazısı yer aldı. Zeytin Dalı Harekatında şahadete yürüyen şehitlerin isimlerinin yazıldığı beyaz balonlar öğrenciler tarafından uçuruldu. Öğrenciler 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Okul Müdürü Murat Kurşun, Her Türk asker doğar düsturuyla yola çıktığımızda şunu görüyoruz ki her Türk askerse, bu ülkenin her tarafı kışla ve her birey Mehmetçiktir. Bizde konu vatan olunca kadın, çocuk ve yaşlı yoktur asker vardır şu an burada bulunan her birey Askerdir Mehmetçiktir. Küçük öğrencilerimizin yüreklerinden Büyük yüreklere dokunan yanınızdayız etkinliğimizle bunu bir kez daha hissetmek, Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu haykırmak istedik dedi.