Gaziantep Öğrencilerden Trafik Uygulaması

Öğrencilerden trafik uygulaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi öğrencileri, 'Bir Kemer Birden Fazla Hayattı? projesi kapsamında ilçe girişinde kurulan uygulma noktasında sürücüleri trafik kuralalrını hatırlattı. İslahiye Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle 'Bir Kemer Birden fazla Hayatı' projesi kapsamında 1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası nedeniyle polis yelekleri giyerek İslahiye-Hassa Karayolu 4 kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında trafik uygulaması yaptı. Öğrenciler polislerin uygulama noktasında durdurduğu araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlattı. Sürücülere trafik kazalarının oluşu ve bu kazaların önüne geçilmesi konusunda bilgi veren küçük öğrenciler dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Okul Müdürü Ahmet Karabulut, Emniyet kemerinin birden fazla hayat kurtardığını öğrencilerimizle birlikte dikkat çekmek istedikö dedi.

Kaynak: DHA