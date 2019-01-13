Gaziantep Nurdağı'nda Trafik Uygulaması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis tarafından trafik uygulaması yapıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis tarafından trafik uygulaması yapıldı.
İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişinde uygulama noktası oluşturdu Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördükleri sürücüler üzerinde emniyet kemeri, hız sınırı, ruhsat ve kimlik kontrolü yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 108 araç kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.
Kaynak: DHA