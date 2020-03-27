GAZİANTEP Nizip'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor Nizip'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyorGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor.

Nizip'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor.Gaziantep Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçenin giriş noktalarından polis ve sağlık ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından ilçeye giriş yapan araçların sürücüleri ile yolcularının, ateş ölçümü yapılıyor. Kontrollerde ayrıca polis ekipleri, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik de denetim yapıyor.

Kaynak: DHA