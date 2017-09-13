Gaziantep Nizip'te Otomobildeki Uyuşturucuya Tutuklama

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 3.5 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücüsü tutuklandı.



Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan ve Gaziantep'e geleceği bilgisine ulaştığı Abdulcebbar S. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, suç unsuruna rastlamayan polis, eğitimli köpek 'Liya' ile detaylı arama başlattı. Köpeğin tepki vermesi üzerine otomobilin koltuklarının arkasına yapılmış gizli bölmede uyuşturucuya ulaşıldı. Aramada piyasa değeri 750 bin lira olan 7 pakette 3.5 kilo metamfetamine el koyan polis, sürücü Abdulcebbar S.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Abdulcebbar S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.