GAZİANTEP - Nizip'te kar yağışı etkili oluyor
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Kar temizleme çalışmaları Asfalt tuzlama işlemleri Trafik polislerinin trafiği yönlendirmesi GAZİANTEP - Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu ve D-400 geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
ŞANLIURFA (AA) - Kar temizleme çalışmaları
Asfalt tuzlama işlemleri
Trafik polislerinin trafiği yönlendirmesi GAZİANTEP - Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu ve D-400 geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ve Nizip Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.