GAZİANTEP - Nizip'te kar yağışı etkili oluyor

Kar temizleme çalışmaları Asfalt tuzlama işlemleri Trafik polislerinin trafiği yönlendirmesi GAZİANTEP - Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu ve D-400 geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

ŞANLIURFA (AA) - Kar temizleme çalışmaları

Asfalt tuzlama işlemleri

Trafik polislerinin trafiği yönlendirmesi GAZİANTEP - Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu ve D-400 geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ve Nizip Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.