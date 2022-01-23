GAZİANTEP - Nizip'te kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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GAZİANTEP - Nizip'te kar yağışı etkili oluyor

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Kar temizleme çalışmaları Asfalt tuzlama işlemleri Trafik polislerinin trafiği yönlendirmesi GAZİANTEP - Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu ve D-400 geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

ŞANLIURFA (AA) - Kar temizleme çalışmaları

Asfalt tuzlama işlemleri

Trafik polislerinin trafiği yönlendirmesi GAZİANTEP - Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu ve D-400 geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ve Nizip Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

GAZİANTEP - Nizip'te kar yağışı etkili oluyor

GAZİANTEP - Nizip'te kar yağışı etkili oluyor

GAZİANTEP - Nizip'te kar yağışı etkili oluyor

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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