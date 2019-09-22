Gaziantep nizip'te hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

22.09.2019 14:10

Nizip'te hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.K. ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Nizip'te, çeşitli tarihlerde fıstık hırsızlığı yapan şebekeyi yönettiği öne sürülen Ö.K., adresinin belirlenmesi sonrası jandarma tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA