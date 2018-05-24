Gaziantep Nizip'te Ab, MEB ve Kfw Ortaklığıyla Yapılan Okul Açıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Avrupa Birliği (AB), Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman İmar Bankası (KfW) iş birliğiyle Suriyeli sığınmacıların barındığı kampta yapılan ilkokul törenle açıldı.

Nizip'te, AB'nin 325 milyon avro tutarındaki eğitim alt yapı desteği kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman İmar Bankası (KfW) ortaklığıyla gerçekleştirilen ve 150 bin Suriyeli ile Türk öğrencinin eğitim alacağı okulun açılışı yapıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ve KFW Yönetim Kurulu üyesi Roland Sıller ile 200 kişi katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Türkiye'nin muazzam çabalarına destek olabildikleri için gururlu olduklarını söyledi. Berger, Bugün artık 600 binden fazla Suriyeli çocuk burada, Türkiye'de okula gidebiliyor. Bu çabalara katkıda bulunmak üzere 475 milyon avro bütçesi olan projeler yoluyla ortağımız olan KfW ve Dünya Bankası ile birlikte 19 kentte 200'den fazla yeni okul inşa edilecek ve bu sayede 150 bin Suriyeli ve Türk öğrenci, gayet iyi donanımlı okullarda eğitimlerini tamamlayabilecektir dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin ise Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem Suriyelilerle olan dostluğumuza binaen hem de insan hakları ve hukuk devleti ilkesine saygılı bir ülke olmamıza istinaden Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Onlara her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da ülkemize insanlarına nasıl bir hizmet veriyorsak aynı şekilde hizmet veriyoruz diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisini izleyen davetliler, açılışı yaptılan okulda ilk zili çalıp, sınıfları gezdi.