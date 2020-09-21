Gaziantep-Nizip bölünmüş yolu yıl sonunda tamamlanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep-Nizip bölünmüş yolu yıl sonunda tamamlanacak

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep-Nizip bölünmüş yol çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Gaziantep-Nizip bölünmüş yolu yıl sonunda tamamlanacak
21.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:54

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep-Nizip bölünmüş yol çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yolun Nizip başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa ve Birecik ilçesi açısından hayati bir nitelik taşıdığını ifade etti.

Devam eden çalışmalar kapsamında Gaziantep-Nizip-Birecik yol projesinin 40 kilometrelik kısmının Gaziantep-Nizip arasında, 9 kilometresinin ise Nizip-Birecik arasında olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Takiplerimiz sonucunda 34 kilometrelik kısmını tamamladığımız Gaziantep-Nizip arası projemizin geriye kalan son 6 kilometrelik kısmını da yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Halen devam etmekte olan projemizin araç, gereç ve ekibini önümüzdeki haftadan itibaren iki katına çıkararak yıl sonuna kadar projemizin 40 kilometrelik olan Gaziantep-Nizip arasını tamamlamış olacağız. Bölge milletvekili olarak, Gaziantep-Nizip-Birecik arası bölünmüş yol projesi asla durdurulmadan, kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini düşündüğüm ve raporladığım Barak sulama ve Nizip Devlet Hastanesi ile birlikte ilk sıraya yazdığım projemizdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Adnan Menderes Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Seda Sayan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sörloth Arda Turan Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep-Nizip bölünmüş yolu yıl sonunda tamamlanacak - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 14:19:35. #1.14#
title