Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşıyacak olan Raybüs'ün test sürüşleri başladı
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Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşıyacak olan Raybüs'ün test sürüşleri başladı

Gaziantep ila Nizip arasında hizmet verecek raybüs test sürüşlerine başladı.

17.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:13

ila arasında hizmet verecek raybüs test sürüşlerine başladı.

Gaziantep'ten Nizip ilçesine gelerek test sürüşünü başarıyla tamamlayan raybüsü Nizip Belediye Başkan yardımcıları Salih , Hakan Avcı, temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar karşıladı. Nizip Garı'na gelir gelmez kurban kesilerek karşılanan raybüsü gören kent sakinleri, meraklarını gidermek için trene bindiler. Bir süre tren içerisinde kalanlar, anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektiler.

Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, raylı sistemdeki test sürüşlerinin yaklaşık 20 gün devam edeceğini belirterek çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Testlerin tamamlanmasının ardından raybüsün Gaziantep ila Nizip arasındaki 49 kilometrelik hatta günlük seferlere başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşıyacak olan Raybüs'ün test sürüşleri başladı
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