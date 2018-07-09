Gaziantep Müzelerine Yoğun İlgi

Gaziantep müzelerine yoğun ilgi

GAZİANTEP - Okulların tatil olmasıyla beraber yerli ve yabancı turistler Gaziantep'e akın ediyor. Turistler özel müzelere yoğun ilgi gösteriyor.

Müzeleriyle meşhur Gaziantep'e turistlerin gelmesiyle hareketlilik yaşanıyor. Özellikle tarihi müzelere yoğun ilgi gösteren turistler, müzelerin kendilerini tarihe götürdüğünü belirtiyor. Gaziantep'i çok beğendiklerini söyleyen ziyaretçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Para koleksiyonu işletmecisi Esat Kaplan ise, işlerinin bu sene çok iyi olduğunu belirterek, "Bu sene işler çok iyi gidiyor. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz müzelerimizi geziyor. Çok beğeniyorlar. Özellikle isteğimiz müzelerin akşam saat 22: 00 kadar açık olmasıdır" diye konuştu.