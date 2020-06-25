Gaziantep mutfağının yeni menüsü "Yaz reçetesi" tanıtıldı Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'in, bağışıklığı güçlendirici yöresel doğal ürünlerinden oluşturulan "Yaz reçetesi" menüsü tanıtıldı.

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'in, bağışıklığı güçlendirici yöresel doğal ürünlerinden oluşturulan "Yaz reçetesi" menüsü tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme sürecinde kent lezzetleri üst seviyede alınan tedbirlerle misafirlere sunuluyor.

Bu kapsamda bağışıklık sistemini kuvvetlendiren yöresel doğal ürünlerin de tüketilmesi amacıyla Uzman Dr. Ender Saraç tarafından Gaziantep için "Yaz reçetesi" menüsü hazırlandı.

"Yaz reçetesi" menüsü, şekersiz urmu dut şerbeti, meyan şerbeti, zahter, sumak ekşisinden sorbe, soğuk menengiç kahvesi ve asma yaprağından cacık gibi doğal ürünlerden oluşuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, alanında uzman kişilerin Gaziantep'te bir araya geldiğini, gastronomi, kültür sanat ve sağlıklı yaşama ilişkin önemli görüşme yapıldığını söyledi.

Pandemi nedeniyle gastronomi turizminde özel bir çalışma yaptıklarını belirten Şahin, bu kapsamda yeniden bir yapılanmaya gidildiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin gastronomi reçetesi"

Mutfak Sanatları Merkezi'nin yapılanma sürecinde öncü olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Burada yaptığımız çalışmayı bütün Gaziantep'e yaydık. Pandemi sonrasındaki bu bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek her bir anahtarı çalıştık. Ender Saraç hocamın verdiği bir reçete var. Bu masada işin teorik kısmını bilen Bilim Kurulu hocalarımız var. Ender hocamızın da pratik tecrübesi var. Bunun sonucunda çıkan kararlar var. Bu kararlar Gaziantep'in kararları değil, Türkiye'nin gastronomi reçetesini oluşturacak kararlar. Kişinin kendisini koronavirüse karşı koruması için bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek reçetesi verilecek. Biz 'Yeniden Gaziantep'e gelme zamanı ve ağzımızın tadı yerine geldi' diyoruz. Hocamızın verdiği reçeteyi tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyuruyoruz. Lezzetle birlikte sağlıklı ve koronavirüse karşı tedbirli olmak isteyen herkesi bu tesislere, şehre, Anadolu'ya ve bu ülkeye davet ediyoruz. Lezzetin başkenti olmakla birlikte sağlıklı lezzetin başkenti olma konusunda da iddiamız var. Bu bereketli hilalden çıkan sumak, urmu dut, zahter, menengiç kahvesi koronavirüse karşı vücudumuzun bağışlık sistemini artırıyor ve bizi daha sağlıklı bir şekilde yaşamamız için koruyor."

"Alınan kiloları vermek için iyi beslenin diyoruz"

Uzman Dr. Ender Saraç da Gaziantep'in çok önemli yöresel lezzetler ve doğal ürünlere sahip olduğuna işaret etti.

Kovid-19'a karşı mücadelede vücut bağışlık sistemini kuvvetlendiren Gaziantep'teki birçok üründen oluşan bir "Yaz reçetesi" hazırladıklarını belirten Saraç, şöyle devam etti:

"Urmu dutundan şeker eklemeden bir şerbet hazırladık. Bu özellikle ağız yaralarını kapatan ve koronavirüsün ağız yoluyla girme riskini azaltan çok güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda hem de kan yapar ve bedeni kuvvetlendirir. Sumak ekşisinden de bir sorbe yaptırdık. Önemli yemek tariflerinde ağız tadını nötrlemek için sorbe verilir, dondurma gibi kullanılabilir hem de. Tabii tek başına bir mucize değil. Ama sumak sorbe hem serinletmek hem de bağışıklığı güçlendirmek ve koronavirüse karşı mücadele edici antiviral özelliğiyle şahane yaz serinletici oldu. Menengiç kahvesi de soğuk kahve olarak hazırlanarak çarpıntı yapmayan, tansiyon yükseltmeyen bir kahve oldu."

Saraç, asma yaprağının da zengin kalsiyum içerdiğini belirterek, "Meyan kökü şerbeti de enerji vererek doğal kortizon etkisini daha az yan etkiyle yaparak olumlu bir etki yapabiliyor." diye konuştu.

Salgınla mücadele sürecinde evde kalınan dönemde kişi başı ortalama 3 kilo alındığının altını çizen Saraç, "Bu kiloları vermek için iyi beslenin diyoruz. İki öğün diyete düşün, güzel proteinizi alın ve onun dışında 1 saat yürüyün. Antep'in yaz mutfağı koronaya karşı koruyucu diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı mutfak olarak tanıtacağız"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder de Kovid-19 sürecinde Gaziantep'te alınan tedbirleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Gaziantep'te restoranlarda ve diğer yerlerde gerekli önlemlerin Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda alındığını anlatan Ergüder, şöyle devam etti:

"Aslında burada bulunmamızın asıl amacı; Kovid-19 sonrası Gaziantep'te sağlık, beslenme ve özellikle bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi konusunda ne tür çalışmalar yapabiliriz ve Gaziantep'i nasıl tüm dünyaya sağlıklı mutfak olarak tanıtabiliriz diye çalışmalar yapacağız. Tabii ki Türkiye'de beslenme ve fiziki aktivite, tütün ve alkol kullanımı sağlık problemleri. Gaziantep mutfağının daha da sağlıklı hale getirilerek bu riskleri azaltması için bu çalışmaları burada yapmak istiyoruz. Kovid-19 salgını sonrası sağlıklı beslenme konusunda çalışma yapmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA