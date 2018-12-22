Gaziantep Mutfağı Manisa'ya Taşındı

Gaziantep Mutfağı Manisa'ya Taşındı

Mutfak kültürüyle ünlü Gaziantep'in tanıtımı için Manisa'daki fuar merkezinde tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Mutfağı Manisa'ya Taşındı

Mutfak kültürüyle ünlü Gaziantep'in tanıtımı için Manisa'daki fuar merkezinde tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 100'den fazla standın açıldığı etkinlikte, Manisalılar yöreye özgü baklava, Antep fıstığı, kebap, kuru dolma ve acı biberleri tatma fırsatı yakaladı.

Fuarın, 30 Aralık Pazar gününe kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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