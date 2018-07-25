Gaziantep Mutfağı Kapadokya'da Tanıtılıyor

Nevşehir'in Göreme beldesinde belediye tarafından düzenlenen Antep Günleri etkinliğinde, yöresel lezzetler misafirlerin beğenisine sunuldu.



Göreme etkinlik alanında kurulan stantlarda Gaziantep'e dair yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Çiğköfte, baklava, menengiç kahvesi ve baharatların yoğun ilgi gördüğü etkinliğe, Göreme Belediye Belediye Başkanı Nuri Cingil'in yanı sıra turizm işletmecileri, yerli ve yabancı turistler katıldı.

Cingil, "UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağında Gaziantep mutfağı dünyanın 8. mutfağı olarak tescillendi. Kapadokya'da Dünya Miras Listesinde tescilli bir bölge. Bu anlamda iki değer bir arada tanıtılıyor" dedi.

Mini konserler ve gösterilerin de sunulduğu etkinlik 29 Temmuz Pazar günü akşamına kadar devam edecek.