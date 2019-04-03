Gaziantep Müşteri Gibi Gelip, Başka Müşterinin Telefonunu Çaldı

Müşteri gibi gelip, başka müşterinin telefonunu çaldı

Gaziantep'in islahiye ilçesinde, bir iş yerine müşteriymiş gibi giren şüpheli, tezgahta duran başka bir müşteriye ait cep telefonu çalıp kaçtı. Hırsızlık, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheli telefon sahibi tarafından yakalandı.

Olay, dün öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Güzey'e ait cep telefonu satışı yapılan iş yerine müşteri gibi gelen M.Ö., cep telefonunu satmak istediğini söyledi. Bu sırada iş yerine telefonunu satmak için gelen B.D.'ye ait cep telefonunu fark eden M.Ö. telefonu alarak kaçtı. B.D. ise telefonunun çalındığını fark ederek hırsızı kovalamaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla yakalanan şüpheli M.Ö., olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olay ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA