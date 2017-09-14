Gaziantep Motosiklette Tehlikeli Yolculuk

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, hayatlarını hiçe sayarak sepetli motosiklette 9 kişinin yaptığı yolculuk görenlerini şaşırttı.



İslahiye'nin en işlek caddesi olan Hakkı Demirel Caddesi üzerinde plakası olmayan sepetli motosiklette kadın ve çocuklardan oluşan 9 kişinin yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletten düşmemek için demire ve birbirlerine tutunanlar, yoldaki sürücüler ile vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti.