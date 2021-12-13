"Gaziantep Modeli'ni Tüm Dünyaya Anlatacağız" - Haberler
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"Gaziantep Modeli'ni Tüm Dünyaya Anlatacağız"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cenevre'de 14-15 Aralık'ta düzenlenecek mülteciler konulu BM üst düzey toplantısına Türkiye'den davet edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent olarak hayata geçirdikleri projeleri anlatacağı temasları öncesinde VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Cenevre'de 14-15 Aralık'ta düzenlenecek mülteciler konulu BM üst düzey toplantısına Türkiye'den davet edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent olarak hayata geçirdikleri projeleri anlatacağı temasları öncesinde VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı

Irak'ın kuzeyinde 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

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