"Gaziantep Modeli'ni Tüm Dünyaya Anlatacağız"
Cenevre'de 14-15 Aralık'ta düzenlenecek mülteciler konulu BM üst düzey toplantısına Türkiye'den davet edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent olarak hayata geçirdikleri projeleri anlatacağı temasları öncesinde VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
Cenevre'de 14-15 Aralık'ta düzenlenecek mülteciler konulu BM üst düzey toplantısına Türkiye'den davet edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent olarak hayata geçirdikleri projeleri anlatacağı temasları öncesinde VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı
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