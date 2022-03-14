Gaziantep modeli ile başlatılan ve şehirle bütünleşen eğitim seferberliğine destekler sürüyor

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Bu kapsamda Hayırsever Ahmet Çelik tarafından, Şehitkamil İlçesi Hasırcıoğlu Mahallesine yaptırılacak 4-6 Yaş Kur'an Kursu için protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Muhammet Önder, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin ve Hayırsever Ahmet Çelik ile Ailesi katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül şunları aktardı: "Müftümüz geldikten sonra özellikle 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında Gaziantep, Türkiye de bir adım öne çıkmış oldu. Hasırcıoğlu bizim için çok önemli bir mahallemiz. 'Gönül Akademisi' projemizin uygulandığı mahallelerimizden bir tanesi. Bu mahallede GASKİ'ye ait araziyi bu işe tahsis etmeniz çok önemli. Çünkü orada arazi bulunmuyor. Paranızla arazi alamıyorsunuz. İnşallah hayırseverimizle konuştuğumuzda yıl sonuna kadar bunu tamamlayacağız dedi. Ben Hayırsever Ahmet Çelik ve ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şöyle konuştu: "Gaziantep modeli bu. Birlikte iş yapma, hayırda yarışma modeli. Birlikte rahmet var. Birlikten kuvvet doğar modeli. Bilim dünyası artık 7 yaş çok geç diyor. İnsanoğlunun karakteri de yetişmesi de o tohumu da 7 yaşından önce atılıyor. Bu yüzden bizde 4-6 yaş da gelinen noktayı çok önemsiyoruz. Hakikaten geçen gün 200 hafızın yetiştiği bir Gaziantep'i gördük. İnsana yatırım en önemli yatırım ve bu güzel bilgi tohumlarını baştan güçlü tutmakla oluşuyor. Hayırsever ailemize çok teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da konuşmasında şunları söyledi: "Eğitim seferberliği noktasında yarınlarımız için geleceğimiz için çok önemli bir imza atıyoruz. 4-6 yaş Kur'an kursları çocuklarımızın özellikle kimliklerinin, şahsiyetlerinin olgunlaşma evresinde kendilerine verdiğimiz eğitimle yavrularımız geleceğe daha güvenle hazırlanmış oluyorlar. Bizi biz yapan değerlerle buluşuyorlar. Gaziantep 4-6 yaş Kur'an kursları noktasında güzel bir model oldu. Başkanlığımızın her kademesindeki misafirlerimiz bu yerleri gezdiğinde, gördüğünde bunu diğer illerimize örnek model olarak takdim ediyorlar."

Hayırsever Ahmet Çelik, "Eğitim camiası içerisinden geldiğimiz için 4-6 yaş Kur'an kursu yaptırmaya karar verdik. İnşallah bu hayır işlerimizin devamı gelecek, bu işte vesile olan herkese teşekkür ediyorum."dedi

Konuşmaların ardından imzalar atılarak, Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Ahmet Çelik ve ailesine teşekkür belgeleri verildi.

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