Gaziantep modeli ile "Afet farkındalık eğitimi" protokolü imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi, SANKO Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında "Afet Farkındalık Eğitimi" için...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi, SANKO Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında "Afet Farkındalık Eğitimi" için protokol imza töreni düzenlendi. Eğitimlerle gençlerde afet bilincinin oluşturulması hedeflenirken riskin ise en aza indirilmesi planlanıyor.

Gaziantep Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile AFAD İl Müdürü Bekir Şen katıldı.

"Riskimiz yüksek, tedbirimizi almamız gerekiyor"

Protokol töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, doğal afet ve acil durumlara ilişkin bilgi ve tecrübenin önemine dikkat çekerek, "Baktığımız zaman hem ülkemizde hem bölgemizde hem şehrimizde risk haritasına göre riskimiz yüksek dolayısıyla tedbirimizi almamız gerekiyor. Bu yıl İçişleri Bakanlığımız tarafından Afet Farkındalık Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Şehrimizde dört üniversite var. Bu yüzden hocalarımızın bu alanda biz de varız demesini çok kıymetli buluyorum. Biz iki önemli iş yaptık, bir tanesi Belediyeler Birliği olarak bütün belediye çalışanlarının, 800 bin çalışanın eğitim alması noktasında bir çalışma başlattık. Bu eğitimden sonra da yarışma yapıyoruz ve eğitimde öne çıkanları Japonya başta olmak üzere bu işi iyi yöneten ülkelere göndererek ödüllendiriyoruz. Ayrıca bundan önce yine yaklaşık 12 sivil toplum kuruluşumuzun gönüllülük esasıyla deprem master planı protokolü imzaladık. Büyükşehir Belediyesi olarak deprem master planı yapıyoruz. TÜBİTAK ile çalışıyoruz. Statiğini çalıştırıyoruz ama şehirde üst yapıda hangi bina ne kadar depreme dayanıklı test edilmesi gerekiyor. Odalarımız gönüllü olarak kendilerinin bu testi yapabileceğini söylediler. Valimizin başkanlığında o imzayı attık. Şimdi de öncesi, sırası ve sonrası ile ilgili büyük bir eğitim vermek, iyi bir denetim yapmak gerekiyor. Zaten afet sonrasında çok iyiyiz. Büyük millet olmanın getirdiği dayanışma ruhunda çok başarılıyız ama öncesine dönüp koruyucu önleyici tedbirleri kuvvetlendirme için bu eğitimler, imzalar önemli" dedi.

"Kentteki 70 bin öğrenciye afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz"

Vali Davut Gül, afet farkındalık eğitimlerinin tabana yayılmasının önemli bir durum teşkil ettiğinin altını çizerek, "Gaziantep'te bulunan 70 bin öğrenci başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine afet farkındalık eğitimini vermeyi hedefliyoruz. Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürünün en güzel sergilendiği şehirlerin başında geliyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere üniversitelerimiz de dahil her alanda bunu görüyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bir hedefi var; AFAD'ın koordinesinde, 51 milyon vatandaşımızın afet farkındalık eğitiminden geçmesi. Bu şu anlama geliyor, çocukların, çok yaşlıların ve buna benzer grupları çıkartırsak hemen hemen toplumun tamamının eğitimden geçmesi lazım. Biz üniversiteler şehriyiz. Yaklaşık 70 bin öğrencimiz var. Burada beklentimiz öğrencilerin bu eğitimi alması, aldığı eğitimi birilerine anlatması ve olası deprem anında AFAD gönüllüsü olarak görev almaları. Üniversitelerimizdeki akademisyenler, öğretim görevlileri, öğrencileri ile çok rahat bunu yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Eğitim noktasında AFAD'ın yanında olacağız"

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, AFAD'ın Türkiye'de çok önemli bir görev icra ettiğini dile getirerek, "Tabi iş afet ve musibet olunca İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak bizim bir adım daha öne çıkmamız gerekiyor. İşin iki boyutu var. Birincisi afet gelmeden önce hazırlık yapmak, bu dinin de bir görevi, aklın da bir gereği, ikincisi ise afet, musibet geldikten sonraki süreçte ne yapılması gerektiği konusu. Orada da tabi ki moral değerler, iman, psikolojik savrulmama, bu gibi konular bizim toplumumuzda güçlü bir şekilde elhamdülillah. Biz de üniversite olarak eğitim noktasında yapılabilecek ne varsa burada AFAD'ın yanında olacağız. Eğitim sürecinde elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

"Afet risklerine dönük kapsamlı eğitimlerde yer alıyoruz"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak böylesi önemli protokolün bir parçası olmaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade ederek, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak İnşaat Mühendisliği bölümümüz mevcut ve özellikle deprem konusunda araştırmalar yapmaktayız. Afet türü olarak sadece deprem değil, tüm afetlerde özellikle ilk yardım eğitimi konusunda gerek sosyal sorumluluk projeleri ile gerekse bu konuda verdiğimiz hizmet ve desteklerden sürecin içeresinde yer alıyoruz. AFAD ile de bu konuda iş birliği yapmaktan kıvanç duyuyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılabilecek tüm hizmetlerin planlaması, organizasyonu ve bunların tabi ki gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunuyoruz. Afet yönetimini çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bu konuda her türlü iş birliğine açığız" ifadelerini kullandı.

"Afet programlarına ilişkin sertifika programları hazırladık"

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da Gaziantep için her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurgulayarak, "Afetler hiçbirimizin istemediği ama her an kapımızın önünde olan şeyler. SANKO Üniversitesi olarak sağlık temalı bir üniversiteyiz. Sadece farkındalık oluşturmaktan ziyade halkımız ve öğrencilerimiz için eğitime ne tür katkılar sunabiliriz hatta AFAD'tan daha profesyonel destek alarak kendi öğrencilerimize ne gibi katkılar olabilir düşüncesiyle çeşitli sertifika programları planladık. İnşallah ihtiyaç hasıl olmaz ve Allah da bizi bu tür beklenmedik durumlardan uzak tutar, biz şehrimiz için her türlü işbirliğine hazırız" diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Üniversite olarak AFAD'ın yanında olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

AFAD İl Müdürü Bekir Şen, imzalanan protokol ile saha çalışmasının yanında Afet Farkındalık Eğitiminin tüm üniversite camiasına ve tabana yayılmasının amaçlandığını söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı