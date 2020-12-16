Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Tepe AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Tepe AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:42
Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Tepe AA'nın

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Anadolu Ajansı'nca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Anadolu Ajansı'nca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tepe, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber kategorisinde ise Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" fotoğrafını oyladı.

Tepe, geleneksek olarak her yıl düzenlenen oylamaya düzenli olarak katılım sağladığını söyledi.

Her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu ifade eden Tepe, "Seçim yaparken zorlandık. Her fotoğrafla sanki o günleri yeniden yaşıyoruz. Oylamanın hayırlısı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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