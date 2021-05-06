Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğünden ilk yardım eğitimleri
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Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğünden ilk yardım eğitimleri

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğünden ilk yardım eğitimleri
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü, Trafik ve İlk Yadım Haftası dolayısıyla kentteki öğretmen, öğrenci ve velilere ilk yardım eğitimi verdi.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü, Trafik ve İlk Yadım Haftası dolayısıyla kentteki öğretmen, öğrenci ve velilere ilk yardım eğitimi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenen eğitime yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İlk yardım eğitmeni Ayhan Güler'in verdiği eğitimleri katılımcılar ilgiyle izledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yaptığı konuşmada, ilk yardımın hayatta önemli yeri olduğuna dikkat çekti.

Uzun zamandır ilk yardım eğitimlerine devam ettiklerini vurgulayan Tepe, "Bugüne kadar 1748 öğretmenimiz ilk yardım eğitimi aldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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