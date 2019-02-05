Gaziantep Millet Bahçesi'ne, Cuma Camisi Yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıkılan Kamil Ocak Stadı'nın yerine cuma camisi inşa edileceğini bildirdi.

Şahin, Şahinbey ilçesinde yapılacak Hoşgör Külliyesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, öğrenmenin ve öğretmenin önemine dikkati çekerek, belediye olarak bu tarz mekanların artmasına her türlü desteği vermek istediklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in "Şehri imar ederken, insanı ihmal edemezsiniz. İhmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri mahveder" sözünü anımsatan Şahin, insana yatırımın en önemli yatırım olduğunu belirtti.

Şahin, dünyada tek başına ekonomik kalkınma üzerine kurulan düzenin çöktüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tek başına mali imkanları kuvvetlendirmek işe yaramıyor. İnsana yatırım yapıp, bu düzeni güçlü bir şekilde değiştirmek durumundayız. Bugün bize düşen şey, hepimizin işimizi iyi şekilde yapmasıdır. Hayırseverlerimizin sayısının artması lazım. Tek başına okumak yetmiyor. Yaşamak ve yaşatmak lazım. Sevgili Peygamberimizin bize bıraktığı Veda Hutbesi'ni kendimize kılavuz ettiğimiz zaman, aşamayacağımız sorun yok."

Yarın seçim beyannamesini açıklayacağını belirten Şahin, "Herkesin en güzel hayallerinden bir tanesi bir cuma camisiydi, bir meydan camisiydi. Şehrin ortasına camilerin en güzelini, en büyüğünü millet bahçesinin içinde başarmış olacağız." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürü çok gelişmiş bir şehir olduğunu vurguladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Gaziantep'te uluslararası bir imam hatip okulunun açılacağını dile getirerek, "Böylece Müslüman gençler arasında bir kaynaşma sağlanacak. Biz de buraya bir yurt yapıyoruz. Yine Kur'an kurslarına sınıflar verdik. Bu alanda yapılan çalışmalara, mekanlara katkı verdik. Eskiden bunu halk yapıyordu, şimdi devlet-millet kaynaşması çerçevesinde yapıyoruz." diye konuştu.

Hoşgör Kur'an Kursunun 23 bin 99 metrekareden oluştuğunu belirten Tahmazoğlu, binanın faaliyete geçmesinden sonra 27 sınıfta 325 kişinin eğitim alacağını söyledi.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik de Gaziantep'te fikir üretici enstitülerin, merkezlerin kurulması gerektiğini belirterek, "Çok yakın zamanda tüm bölgeye hitap eden, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Adana, Mersin'e hitap edecek olan bir ilim merkezimiz de hizmete girecek" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte kursun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA