Gaziantep Millet Bahçesi'ne 570 araç kapasiteli otopark yapılıyor Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül, Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden 570 araçlık otoparkta incelemede bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül, Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden 570 araçlık otoparkta incelemede bulundu.

Eski Kamil Ocak Stadyumu'nun bulunduğu yerde 57 bin 485 metrekarelik alanda Millet Bahçesi'nin yapımı devam ediyor.

Proje kapsamında alanda 570 araçlık otopark yapılıyor.

Söz konusu alanda inceleme yapan Şahin ve Gül, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Şahin, inşaatın bitmesiyle kent merkezinde yer alan tarihi müzelere, kültürel miraslara yönelik ziyaretçi sayısının artacağını söyledi.

Millet Bahçesi'nin 31 bin 506 metrekaresinin yeşil alan olacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Alanda 676 yapraklı ağaç, 385 ibreli ağaç, 10 bin 42 çalı, 4 bin 624 yer örtücü ve sarıcı türü olmak üzere toplamda 15 bin 727 ağaç ve çalı bulunacak. Bunun yanı sıra 570 araç kapasiteli otopark, bin 760 metrekarelik alanda da GASMEK ve Mutfak Sanatları Merkezi yer alırken bin 300 metrekarelik alana kütüphane ve Millet Kıraathanesi yapılacak. Ayrıca toplamda 29 adet 25 ile 90 metrekare arasında çeşitli büyüklüklerde dükkanlar yer alacak."

Kaynak: AA