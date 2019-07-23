Gaziantep MHP Milletvekili Atay Nizip'te

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Nizip ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'i makamında ziyaret eden Atay, daha sonra, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı'yı da ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışıverişinde bulundu.

Son olarak Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt'u da ziyaret eden Atay burada ilçenin sanayi hakkında hazırlanan raporları inceleyerek bilgi aldı.

Atay, Gaziantep'in Türkiye ekonomisinde ön sıralarda yer alan bir sanayi şehri olduğunu belirterek, "Nizip gerçekten Türkiye'de birçok ilimizden daha fazla ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde söz sahibi olmaktadır. Biz de elimizden gelen katkıda bulanabileceğimiz konularda kendilerinin her zaman emirlerinde olduğumuzu ifade ediyor, hem Gaziantep hem de Ankara'da Nizip'in bir evladı ve Nizip'in milletvekili olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA