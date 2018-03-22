Gaziantep-MHP'li Taşdoğan Terörle mücadeleye desteğimiz devam edecek

MHP'li Taşdoğan Terörle mücadeleye desteğimiz devam edecek

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Afrin'in terör örgütünden temizlenmesi için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda başarı gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını tebrik ettiklerini söyleyerek, terörle mücadeleye desteklerinin süreceğini ifade etti. MHP il binasında toplantısı düzenleyen Taşdoğan, MHP'nin 12'nci olağan genel kurulunda yeniden Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli ile parti MYK ve MDK üyelerine başarılan diledi.

TERÖR'ÜN İLACI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİDİR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart da Afrin'i terör örgütünden temizleyerek ilçe merkezine Türk Bayrağı dalgalandırdığını hatırlatarak şunları söyledi Afrin'e 18 Mart 2018'de Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü, MHP'nin 12'nci büyük kurultay gününde Türk Bayrağı asılmıştır. Ay-yıldızlı, al bayrağın olduğu her yere vefalı Türk gelmiştir, huzur gelmiştir, güven gelmiştir. Bu zaferden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını kutluyoruz. Bon terörist, Türkiye'yi tehdit eden son alçak gömülünceye kadar terörle mücadeleye desteğimiz devam edecektir. Nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa gidilmelidir. Zira Türk'ün istikameti kızıl elmadır. 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek akıl tutulması yaşayan Türk Tabipler Birliği'ndeki muhterem şahıslara şunu söylemek isterim. Terör bir halk sağlığı sorunudur. Tedavisi Türk Silahlı Kuvvetleridir. Afrin'de halkın canını, malını, ırzını dolayısı ile sağlığını bozan oradan da Türkiye'ye mikrop saçan teröristler sökülüp atılmıştır.

Taşdoğan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.