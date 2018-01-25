Gaziantep MHP'li Taşdoğan Kürt- Türk Kardeşliğini Kimse Bozamaz

MHP'li Taşdoğan Kürt- Türk kardeşliğini kimse bozamaz

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, partisinin Kürt düşmanı olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

Muhittin Taşdoğan, parti binasında Kürt kökenli başkanlarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Taşdoğan, son günlerde gündeme gelen 'yerli ve milli ittifak'a Kürt kökenli vatandaşların oy vermeyeceği konusundaki iddialara tepki gösterdi. Taşdoğan, şunları söyledi

Bugünki basın toplantımızı Kürt kökenli ilçe başkanlarımla birlikte yapacağım. Son günlerde 'yerli ve milli ittifak'a Kürt kökenli vatandaşların oy veremeyeceği iddiaları ortaya atılmıştır. Partimizi Kürt düşmanı olarak göstermeye çalışanlara başbuğ Alparslan Türkeş'in sözlerini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Başbuğ, 'Biz ne kadar Türksek, onlar da o kadar Türk'tür, onlar ne kadar Kürtse biz de o kadar Kürdüz. Kız alıp kız vermişiz, etle tırnak gibiyiz. Kürtler bizim öz kardeşimizdir' diyerek Kürt kökenli kardeşlerimize verdiğimiz önemi sonuna kadar vurgulamıştır. MHP'de insanlarımızı etnik kökene göre değil, vatan sevdasına göre kıymetlendiririz. Kürt kökenli kardelerimiz değil, MHP'ye oy vermek her türlü görevi de almışlardır. Kürt- Türk kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.