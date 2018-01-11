Gaziantep-Mhp'li Taşdoğan Antidepresan Kullanımı Arttı

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, toplumda suça eğilim ve sağlık sorunlarında artış yaşandığını, bununla beraber antidepresan ilaç kullanımının da arttığını söyledi.

Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Taşdoğan, toplantıya katılan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Basın mensuplarının zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalıştığını ifade eden Taşdoğan Demokrasimizin vazgeçilmezi olan haber alma hakkı, özgür ve tarafsız bir basının varlığı şeffaf ve demokratik bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birisidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır dedi. Kentin sorunlarına da değinen Taşdoğan artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekti. Uyuşturucu kullanma yaşının 10, uyuşturucu sonucu ölme yaşının ise, 12'ye düştüğünü aktaran Taşdoğan şöyle konuştu Uyuşturucu kullanımı yuvarlanan bir kartopu gibi büyümeye devam ediyor. Son 10 yılda yeterli sayıda merkez açılmadı, uzman personel yetiştirilmedi. Dahası var olan bazı merkezler ise, kapatıldı. Gaziantep'te 2009-2013 yıllarında yapılan operasyonlarda, 5 bin 357 olay meydana gelirken, 9 bin 253 şüpheli gözaltına alınmış, bunların 7 bin 324'ü serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu mücadelenin acil tedavi kısmı Sağlık Bakanlığı'na yanı AMETEM'e bağlı, rehabilitasyon kısmı ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı. Bu kurumların çalışma ve projelerini arttırması için gereken destek neyse vermeye hazırız.

Taşdoğan, son zamanlarda kentteki cinayet ve şiddet olaylarını da arttığını aktararak kentte olaysız gün yaşanmadığını ifade etti. Toplumun suça yönelme ve sağlık problemlerinde artış yaşandığını kaydeden Taşdoğan şöyle devam etti

Araştırmalar ekonomik sıkıntılar ve zor yaşam koşullarının, sağlık problemlerini ve suça yönelme oranlarını arttırdığını gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan verilere göre son 5 yıla ait antidepresan ve benzer özellikteki ilaçların kutu bazında kullanım miktarları da dikkat çekici miktarda artmıştır.

Taşdoğan konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.