Gaziantep MHP İl Başkanlığı'na Muzaffer Çelik seçildi

Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'ın 27. Dönem Milletvekilli aday adayı olmak için İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi üzerine boşalan koltuğa İl Yönetim Kurulu kararıyla Muzaffer Çelik getirildi.

27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan son kez divan ve Yönetim Kurulu toplantısına katılarak bir veda konuşması yaptı. 5 yıl birlikte çalıştığı Yönetim Kurulu üyelerine, İlçe Başkanlarına ve Ülkücü Kuruluşlara görevi süresince yapmış oldukları çalışmalar ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Taşdoğan, yeni seçilecek İl Başkanın emrinde her zaman göreve hazır olduğunu dile getirdi. 27. Dönemde Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Taşdoğan, MHP İl, İlçe teşkilatlarında görev alan dava arkadaşlarıyla tek tek tokalaşarak başarılar diledi.

İl Yönetim Kurulu kararıyla Taşdoğan'dan boşalan koltuğa seçilen aynı zamanda Üst Kurul Delegesi olan Muzaffer Çelik ise"Birlikte çalışmaktan onur ve şeref duyduğum, mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisinin İl Başkanlığı koltuğunda 5 yıl gibi uzun bir süre hizmet eden değerli başkanım Taşdoğan'dan aldığım bayrağı şerefle ileriye taşıyacağım. 24 Haziran seçimlerinde MHP tüm ilçelerde ve Gaziantep'te en çok oyu alan parti olacak. Cumhur İttifakı Millet aklı olacak" dedi.

Muzaffer Çelik

Muzaffer Çelik 19 Aralık 1983 Gaziantep doğumludur. Fizik Mühendisi olan Muzaffer Çelik halen Sanko Holding – Sanko Tekstil İşletmeleri Planlama Mühendisi olarak görev yapmaktadır. İyi derece İngilizce bilmektedir. Vildan Çelik ile evlidir. - GAZİANTEP