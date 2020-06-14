GAZİANTEP Mezarlıkta silahlı kavga 1 ölü, 5 gözaltı
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GAZİANTEP Mezarlıkta silahlı kavga 1 ölü, 5 gözaltı

Mezarlıkta silahlı kavga: 1 ölü, 5 gözaltıGAZİANTEP'te, mezarlıkta karşılaşan ve borç- alacak nedeniyle husumetli olan kişiler arasındaki kavgada tabancayla vurulan Aydın Kütle (32), hayatını kaybetti.

14.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:29

Mezarlıkta silahlı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

GAZİANTEP'te, mezarlıkta karşılaşan ve borç- alacak nedeniyle husumetli olan kişiler arasındaki kavgada tabancayla vurulan Aydın Kütle (32), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Aydınlar Mahallesi'nde bulunan asri mezarlıkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Aydın Kütle ile F.A. ve beraberindeki 4 kişi, mezarlıkta karşılaştı. Tartışma çıkması üzerine Aydın Kütle, tabancayla ateş açılması sonucu vurularak, yaralandı. Kütle, silah sesini duyanların çağırdığı sağlık ekibince ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kütle, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın Kütle'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan F.A. ve isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

GAZİANTEP Mezarlıkta silahlı kavga 1 ölü, 5 gözaltı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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