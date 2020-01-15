Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

15.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:00

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca ve 15 cep telefonu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA