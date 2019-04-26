Gaziantep Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 35 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki 27 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 687 uyuşturucu hap, 525 gram sentetik uyuşturucu, 2 alüminyum folyo rulosu, 2 uyuşturucu madde sarmak ve satışa hazırlamak için özel kağıt, 4 ruhsatsız tabanca, 29 cep telefonu, 29 sim kart, 1 hassas terazi, 3 bilgisayar, 1 pompalı tüfek, 25 mermi ile 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA