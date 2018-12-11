Gaziantep Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Niğde ve Mardin'de dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde, narkotik köpekleri "Ferman" ve "Bedem"in yardımıyla yapılan aramalarda, 4 bin 500 uyuşturucu hap, 500 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 750 gram kimyasal madde ve bazı malzemeler ele geçirilmişti.