Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 53 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep, Şanlıurfa, Hakkari, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'da belirlenen adreslere 400 polisin katılımıyla, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği, droneların da kullanıldığı operasyonda, kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 500 gram eroin, 3 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca, 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında örgütün elebaşı ve yöneticilerinin de yer aldığı 53 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA