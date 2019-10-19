Gaziantep merkezli organize suç örgütü operasyonu

19.10.2019 11:18

Gaziantep merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, örgüte yardım etme ve görevini kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla Gaziantep, İzmir, Denizli, Mersin ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 5 ilde 15 Ekim'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA