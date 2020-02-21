Gaziantep merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı.
Gaziantep merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularının örgüt üyelerine verilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Gaziantep merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularının örgüt üyelerine verilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün komiser yardımcılığı sorularının ele geçirilip örgüt içindeki bağlılığı tam olan üyelere "polis imamlar" aracılığıyla cevaplarıyla birlikte sınavdan önce teslim edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 22 şüpheliden 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Düzce, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor, firari 2 şüpheli aranıyor.