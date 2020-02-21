Gaziantep merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında yakalananlar adliyede

21.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:08

Gaziantep merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularının verilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün komiser yardımcılığı sorularını ele geçirip, alınan sınav sorularını örgüt içindeki bağlılığı tam olan üyelerine polis imamlar aracılığıyla cevaplarıyla birlikte sınavdan önce teslim edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden yakalananların sayısı 21'e çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Düzce, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemeleri sürüyor.

Ekipler, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA