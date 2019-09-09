Gaziantep merkezli kaçak silah operasyonu

09.09.2019 18:28

Gaziantep ve Kilis'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için Gaziantep ve Kilis'te 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı "İzinsiz olarak ateşli silah ülkeye sokmak, nakletmek ve satmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 54 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Diğer zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA