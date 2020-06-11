Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı. Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Gaziantep merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Gaziantep merkezli 16 ilde 8 Haziran'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 24'ü aktif görevdeki emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA