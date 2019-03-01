Gaziantep Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik Gaziantep, Osmaniye, Şırnak, Mersin ve Adana'da düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA