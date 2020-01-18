Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

18.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:00
Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipleri, bazı şüphelilerin, daha önce Suriye'de evlendiklerini beyan ettikleri Suriye uyruklu kişileri Türk vatandaşlığına geçirmeye çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, Gaziantep, İstanbul, Hatay, Malatya, Ankara ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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