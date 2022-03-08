Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

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Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
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Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, savcılık kararıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terör, Polis, Güncel, Haberler

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