Gaziantep Merkezli 25 İlde Fetö Operasyonu: 33 Gözaltı

Gaziantep merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 25 ilde yapılan FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına düzenlenen operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem asker yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 15 Temmuz darbe girişimi öncesi sabit büfe ya da ankesörlü telefonlarla mahrem imamlar tarafından arandığı tespit edilen 82 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 33 kişi gözaltına alınırken, 49 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü güdümünde mahrem askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi mahrem imamlar tarafından tekli ve çoklu olarak sabit (büfe)/ankesörlü telefonlar üzerinden aynı tarihlerde ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 82 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Gaziantep merkezli 25 ilde başlatılan operasyon kapsamında; toplam 49 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik adli tahkikata başlanmıştır" denildi.