Gaziantep merkezli 22 ildeki FETÖ operasyonunda yakalananların çoğu etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulundu

Gaziantep merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'nin "operasyonel hat" kullanıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 şüphelinin çoğunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, farklı kişilerin üzerine alınan ancak örgüt tarafından kullandığı belirlenen 102 GSM hattının kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan zanlılar, 6'sı "ev hapis" olmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'nin "operasyonel hat" kullanıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 57 şüpheliden 52'si 23 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye çıkarılan 12 zanlının 2'si tutuklanmış, biri "ev hapsi" olmak üzere 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan