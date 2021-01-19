Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı

19.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:48
Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:48:30. #1.14#
title