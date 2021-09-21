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Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında yarın evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında yarın evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep-Medipol Başakşehir maçı, yarın Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır

Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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