Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır

BAŞAKŞEHİR (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında yarın evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep-Medipol Başakşehir maçı, yarın Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.