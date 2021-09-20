Gaziantep, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Gaziantep, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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