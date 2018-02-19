Gaziantep Matematik Müzesi Tır'ı Nizip'te

Matematik Müzesi TIR'ı Nizip'te

Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen Matematik Müzesi TIR'ında Suriyeli çocuklara sanal ve arttırılmış gerçeklilikle matematik anlatıldı.

İçerisinde 35 özel matematik formül istasyonu ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunan dijital fotoğraflara üç boyutlu efekt yerleştirme teknikleriyle matematiğin anlatıldığı Matematik Müzesi TIR'ı, Nizip ilçesindeki konteyner kentte geldi. Matematik Müzesi TIR'ına yoğun ilgi gösteren Suriyeli öğrenciler burada matematik ile ilgili anlatımları izledi. Farklı etkinliklerinde yapıldığı kent içerisinde dev ekranda çizgi film izletildi. Bu arada yapılan etkinliği yerinde görmek ve Suriyelilerle bir araya gelmek isteyen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Dekanı Motasem Hamdan ve akademisyenlerinde bulunduğu heyet de konteynere geldi. Kaymakam Kemal Şahin ve kamp idarecileri karşılanan heyettekiler, Suriyelilere verilen hizmetlerle ilgili bilgi alarak çocukların eğitim gördükleri okulları gezdi. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Matematik TIR'ını yurt dışına götürmeden önce Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyeli çocuklarla buluşturduklarını söyledi. Başlatılan çalışmanın öğrencilere bilimi sevdirmek ve analitik düşünmelerini sağlamak amaçlı olduğunu ifade eden Ateş, Matematik müzesi tırı şuana kadar farkı noktalarda oluşturan alanlarda 10 bin öğrenciye ulaşmış oldu. Burada öğrencilerimiz matematiği keşfederek ve dokunarak öğreniyorlar ve böylelikle yeni bir tecrübe ediniyorlar burada da misafirlerimizin çocukları da bu çalışamadan faydalanacaklardır. Suriyeli çocuklarla buluşturma sebebimiz ise ülkelerindeki olayların kendilerinde bıraktıkları izleri silmek ve bilimi rehber edinerek üretebileceklerini göstermektir dedi. Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Dekanı Motasem Hamdan ise çalışmalardan dolayı Türk halkına ve devletine teşekkür ederek, Matematik Müzesi TIR'ı uygulaması bilim öğretimi için çok güzel ve verimli bir uygulama. Bizler de Filistin'de aynı uygulama yapıyor ve çok yararını görüyoruz. Umarım bu proje buradaki genç ve çocuklara eğitimlerine katkı sunara ve başarılı olmalarını sağlar. Ben bu nedenle bu projede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.