Gaziantep Masa Örtüsü ve Poşetle Yüzünü Gizleyip Hırsızlık Yaptı

Masa örtüsü ve poşetle yüzünü gizleyip hırsızlık yaptı



GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, 2 defa aynı okulda, 3 ayrı işyerinde ise 4 bilgisayar ile 1 yazıcı çaldığı saptanan H.D., güvenlik kamera kayıtlarından kimliği belirlenip yakalandı. Tutuklanan H.D.'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzünü gizlemek için masa örtüsü ve poşet kullandığı ortaya çıktı.



Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki 1 bilgisayar ve 1 yazıcı ile 3 işyerinde çalınan birer bilgisayar hırsızlığı ile ilgili çalışla yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin H.D. olduğunu tespit etti. Ekipler, H.D.'yi evine düzenledikleri operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



GİZLENMEK İÇİN MASA ÖRTÜSÜ VE POŞET KULLANDI



H.D., 4 hırsızlık olayı, okul ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Yüzünü gizlemek için okuldaki bilgisayar ve yazıcıyı çalarken masa örtüsü, bir işyerinde işe başına poşet geçirdiği görülen görüntülerde H.D.'nin elektrik akımını kestiği ve koşarken cüzdanını düşürdüğü görülüyor.